Mercato - OM : Énorme menace pour le fair-play financier... à cause du coronavirus ?

Publié le 15 mars 2020 à 17h00 par J.-G.D.

Avec la possible annulation de la Ligue 1, synonyme de pertes économiques, l’OM pourrait voir l'UEFA être plus indulgente pour le fair-play financier.

Le coronavirus fait des dégâts dans le sport. L’Europe est gravement touchée par cette pandémie, et les grands championnats du Vieux Continent ont donc fermé leurs portes. L’économie se retrouve également paralysée, avec la porte de plusieurs millions d’euros en vue. L’OM n’échappe pas à ce virus, à l'instar des autres clubs de Ligue 1, alors que Jean-Michel Aulas a préconisé la fin du championnat, ce qui pourrait empêcher Marseille de retrouver la Ligue des Champions. Et L'Équipe fait un point précis sur la menace du fair-play financier.

Une indulgence pour le fair-play financier ?