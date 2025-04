Greenwood de retour en Angleterre, une date est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu de ses déboires avec la justice anglaise, Mason Greenwood n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté de l’autre côté de la Manche. Après un prêt à Getafe la saison dernière, le Britannique a été vendu à l’OM par Manchester United. Mais voilà que d’ici quelques semaines, Greenwood pourrait bien retrouver le territoire anglais. Explications.

Il y a plusieurs mois de cela maintenant, Mason Greenwood s’était retrouvé au coeur d’une énorme polémique. En effet, alors à Manchester United, l’Anglais avait été accusé de violences sexuelles et physiques par sa compagne. Finalement, la plainte a été retirée et Greenwood s’en est tiré. Il n’empêche que cette affaire le suit encore aujourd’hui et c’est ce qui l’a obligé notamment à quitter l’Angleterre. Ainsi, l’été dernier, c’est à l’OM qu’il a été vendu après un prêt en Espagne, à Getafe.

Greenwood désormais avec la Jamaïque…

Mason Greenwood est ainsi devenu persona non grata en Angleterre. Quelque peu incité à fuir son pays, le Britannique a également entamé des démarches pour changer de nationalité sportive. Ainsi, depuis un moment maintenant, il est question que le joueur de l’OM porte le maillot de la Jamaïque désormais. « J'ai cru comprendre, et je dois vérifier ce que j'ai compris, qu'il a demandé à changer d'équipe. Cela s'est fait officiellement, donc il ne pourra pas jouer pour l'Angleterre à l'avenir parce qu'on ne peut changer qu'une seule fois », déclarait Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise.

… et bientôt en Angleterre ?

C’est donc avec la Jamaïque qu’on devrait prochainement voir Mason Greenwood. Et voilà que cela pourrait amener le joueur de l’OM à faire son grand retour en Angleterre. En effet, comme le rapporte le Daily Express, en mai prochain, la Jamaïque, le Ghana, le Nigéria ainsi que Trinidad et Tobago vont disputer l’Unity Cup en terres anglaises. De quoi ainsi permettre à Greenwood de revenir de l’autre côté de la Manche ? A suivre…