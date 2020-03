Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang afficherait un souhait XXL pour son avenir !

Publié le 15 mars 2020 à 17h30 par La rédaction

Pierre-Emerick Aubameyang demanderait un salaire XXL à Arsenal pour prolonger son contrat. Une demande qui mettrait en péril les négociations.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait plier bagage lors du prochain mercato estival. D’autant plus que les discussions autour d’une prolongation sont au point mort. En effet, comme le 10 vous l’a annoncé en exclusivité le 25 février dernier, Pierre-Emerick Aubameyang souhaite en savoir plus sur la situation sportive avant de prendre sa décision. Alors que l’Inter et le FC Barcelone suivent avec intérêt la situation de l’attaquant, un départ pourrait intervenir lors du prochain mercato estival.

Aubameyang voudrait un gros salaire à Arsenal, mais...