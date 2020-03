Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro… Le Barça aurait arrêté sa décision pour Aubameyang !

Publié le 15 mars 2020 à 9h30 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2020 à 9h31

Bien que le FC Barcelone était sur les rangs cet hiver pour Pierre-Emerick Aubameyang, comme le 10 Sport vous l’avait révélé, la tendance serait bien différente désormais. Explications.

Comme le 10 Sport vous le révélait fin janvier, le FC Barcelone a pris en considération la possibilité de formuler une proposition de prêt avec option d’achat obligatoire à Arsenal pour s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, ce deal n’a pas eu lieu et le Gabonais est resté sur les bords de la Tamise à Londres. Ces derniers temps, des rumeurs révélaient que le FC Barcelone suivrait toujours de près l’évolution de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang qui est contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2021. Et l’attaquant des Gunners n’intéresserait plus le FC Barcelone !

Le Barça aurait tourné la page Aubameyang…