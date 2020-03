Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Martinez... Bartomeu aurait pris une grande décision !

Publié le 14 mars 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes en attaque, le club catalan aurait décidé de se focaliser sur Neymar et Lautaro Martinez cet été.

Cette saison, le FC Barcelone semble bien dépaysé en attaque, et le club en a conscience. Contraint de recruter Martin Braithwaite en catastrophe après la blessure d'Ousmane Dembélé, le Barça voudrait se renforcer et viseraient notamment Neymar et Lautaro Martinez. Cependant, ces deux joueurs ne sont pas les seules pistes offensives du club culé puisque Timo Werner ou encore Pierre-Emerick Aubameyang seraient suivis de près, mais le FC Barcelone aurait déjà fait un choix.

Objectif Neymar et Lautaro Martinez pour le Barça