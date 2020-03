Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu se montrerait confiant pour Messi et Ter Stegen !

Publié le 15 mars 2020 à 15h30 par D.M.

Le FC Barcelone afficherait son optimisme en interne quant aux prolongations de contrat de Lionel Messi et de Marc-André Ter Stegen.

Le FC Barcelone pourrait profiter de la suspension de toutes les compétitions sportives pour se pencher sur deux dossiers épineux. À savoir les prolongations de contrat de Lionel Messi et de Marc-André Ter Stegen. Selon des informations de Sport , la direction du FC Barcelone aurait rencontré à plusieurs reprises les représentants des deux joueurs. À l’heure actuelle, aucun accord n’a été trouvé, mais l’optimisme régnerait dans les hautes sphères catalanes.

Bartomeu espère une prolongation de Messi et Ter Stegen