Mercato - Barcelone : Messi afficherait un souhait clair pour son avenir !

Publié le 15 mars 2020 à 11h00 par La rédaction

Le FC Barcelone se serait fixé comme objectif de prolonger le contrat de Lionel Messi. Le joueur argentin, quant à lui, ne voudrait pas quitter le club catalan.

« Je l'ai dit à plusieurs reprises, Lionel Messi va poursuivre son aventure au FC Barcelone et y prendre sa retraite . » Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu avait affiché son optimisme récemment et assuré que son joueur allait rester au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Lionel Messi n’a pourtant toujours pas prolonger son bail avec le club blaugrana . Et les dirigeants catalans se seraient penchés sur ce dossier afin de parvenir à un accord le plus rapidement possible.

Messi voudrait rester à Barcelone