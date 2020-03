Foot - Barcelone

Barcelone : Le message fort envoyé par Lionel Messi sur le coronavirus !

Publié le 14 mars 2020 à 16h30 par H.G. mis à jour le 14 mars 2020 à 16h31

Dans un contexte où l’épidémie de Covid-19 fait rage dans toute l’Europe, Lionel Messi a profité de son statut pour envoyer un message fort et encourager les gens à rester chez eux afin de limiter la propagation de ce coronavirus.

Ce vendredi, l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que l’Europe était devenue le nouvel épicentre du Covid-19, après que la Chine soit parvenue à lutter contre cette maladie mortelle. Ainsi, un grand nombre de pays du vieux continent sont touchés par ce coronavirus qui a provoqué la suspension des cinq grands championnats et de la Ligue des Champions pour une durée indéterminée. Si la France n’est pas épargnée, l’Espagne est particulièrement touchée avec 5753 cas et 136 morts au dernier bilan tandis que l’état d’alerte a été déclenché par le Gouvernement dans le pays. Absent des terrains avec le FC Barcelone en raison de l’arrêt de la Liga, Lionel Messi a publié un long message sur son compte Instagram pour encourager les gens à ne pas sortir de chez eux afin de limiter l’expansion du Covid-19, tout en adressant ses pensées à ceux qui travaillent au quotidien pour mettre fin à cette pandémie.

« Il est temps d'être responsable et de rester à la maison »

« Ce sont des jours difficiles pour tout le monde. Nous vivons dans l'inquiétude et nous voulons aider en nous mettant à la place de ceux qui traversent les pires moments, soit parce que cela les a directement touchés, eux ou leurs familles et amis, soit parce qu'ils travaillent en première ligne pour lutter contre cela dans les hôpitaux et les centres de santé. Je veux leur envoyer beaucoup de force à tous. La santé doit toujours passer en premier. Il s'agit d'un moment exceptionnel et les instructions des organismes de santé et des autorités publiques doivent être suivies. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons la combattre efficacement. Il est temps d'être responsable et de rester à la maison, et c’est l’occasion parfaite de profiter de ce temps avec vos proches que vous ne pouvez pas toujours avoir à vos côtés. Je vous embrasse, et j'espère que nous pourrons renverser la situation le plus rapidement possible », a écrit Lionel Messi.