Barcelone - Malaise : Un énorme coup dur à 6M€ pour le Barça ?

Publié le 10 mars 2020 à 19h00 par A.M.

L'épidémie de coronavirus sévit dans toute l'Europe et les matches à huis clos représentent une énorme perte financières pour les clubs européens. Le FC Barcelone n'échappe pas à la règle.

Le football européen va connaître un sérieux coup d'arrêt. En effet, à cause de l'épidémie de coronavirus, le Serie A est suspendue jusqu'au début du mois d'avril tandis que les deux prochaines journées de Liga se dérouleront à huis clos. Rien d'officiel encore pour la Ligue 1, mais les huis clos sont également préconisés. Et la Ligue des Champions n'échappe pas à la règle puisque les prochains huitième de finale retour seront également à huis clos à l'image de PSG-Dortmund et Barcelone-Naples.

Un huis clos à 6M€ pour le Barça ?