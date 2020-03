Foot - Barcelone

Barcelone : Braithwaite est prêt à tout pour Lionel Messi !

Publié le 6 mars 2020 à 5h15 par T.M.

Arrivé il y a quelques jours au FC Barcelone, Martin Braithwaite s’est déjà mis au service de Lionel Messi.

C’est donc Martin Braithwaite qui a été choisi par le FC Barcelone pour venir pallier la blessure d’Ousmane Dembélé. Le Danois s’est engagé jusqu’en 2024, venant ainsi épauler Lionel Messi et compagnie. Et à peine arriver en Catalogne, Braithwaite a déjà compris qu’il fallait mettre l’Argentin dans les meilleures conditions.

« J’espère je pourrai l’aider à remporter d’autres Ballons d’Or »

Pour les médias du FC Barcelone, Martin Braitwhaite s’est ainsi mis à la disposition de Lionel Messi. L’attaquant blaugrana a lâché : « C’est incroyable ce qu’il a accompli ici, et il a sa propre section (NDLR dans le musée) avec de nombreux trophées, c’est incroyable. Je me sens très chanceux d’avoir l’opportunité de toucher le Ballon d’Or. Je suis très heureux et j’espère je pourrai l’aider à remporter d’autres Ballons d’Or ».