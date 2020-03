Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quique Setién vole au secours de Lionel Messi !

Publié le 6 mars 2020 à 21h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi marque moins ces derniers temps, Quique Setién ne se montre pas du tout inquiet par le manque d'efficacité de son capitaine.

Lionel Messi est en difficulté sur ses derniers matchs. L'Argentin n’a pas marqué lors de 6 de ses 7 derniers matchs au FC Barcelone, une disette rare pour le sextuple ballon d’or et ses performances se ressentent aussi sur son équipe. Les hommes de Quique Setién ont perdu la tête de la Liga le week-end dernier en chutant sur la pelouse du Real Madrid (2-0), une situation qui ne fait pourtant pas paniquer l'entraîneur catalan.

« La réalité c’est qu’il a des occasions»