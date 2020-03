Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Un incroyable clash entre Abidal et Messi ?

Publié le 11 mars 2020 à 9h30 par A.C.

Lionel Messi et Éric Abidal auraient eu un accrochage au début du mois de février dernier, avec la star du FC Barcelone qui était particulièrement remontée envers son directeur sportif.

Décidément, la saison du FC Barcelone n’est pas des meilleures. Les Catalans sont certes premiers de Liga et encore en course en Ligue des Champions, mais le club semble miné par des polémiques internes. Ernesto Valverde en a rapidement fait les frais, ce qui a entrainé un échange houleux entre Éric Abidal et Lionel Messi. Le directeur sportif a en effet pointé du doigt le comportement de certains cadres du Barça, ce qui n’a pas du tout plu au sextuple Ballon d’Or, qui l’a fait savoir via les réseaux sociaux.

Messi et Abidal ont failli en venir aux mains !