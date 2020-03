Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Bartomeu éteint la polémique Abidal-Messi !

Publié le 10 mars 2020 à 19h30 par A.D.

Alors qu'une altercation entre Éric Abidal et Lionel Messi a eu lieu début février, Josep Bartomeu, le président du FC Barcelone, a tenu à calmer les choses.

Josep Bartomeu veut oublier le clash entre Eric Abidal et Lionel Messi. Lors d'un entretien accordé à Sport.es au début du mois de février, le secrétaire technique du FC Barcelone a pointé du doigt certains joueurs sans les nommer. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Lionel Messi. Dans la foulée, Lionel Messi a taclé sèchement Eric Abidal : « Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose, mais je crois que chacun doit être responsable et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies » , a-t-il posté sur son compte Instagram .

«Je pense que la controverse est close»