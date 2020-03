Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Jordi Alba s'emporte contre les supporters du Barça !

Publié le 8 mars 2020 à 17h00 par B.C.

Alors que le Camp Nou n'a pas hésité à siffler son équipe ce samedi durant le début de match contre la Real Sociedad (1-0), Jordi Alba avoue ne pas avoir compris le comportement des supporters du FC Barcelone.

Ce samedi, Jordi Alba pensait avoir inscrit le deuxième but du FC Barcelone face à la Real Sociedad avant que celui-ci ne soit finalement refusé pour une position de hors-jeu. Cela n'a pas empêché le latéral gauche de célébrer avant cette décision, et l'Espagnol s'est fait remarquer en mettant ses mains sur les oreilles en réponse aux sifflets du Camp Nou au début de la rencontre. Interrogé à l'issue du match sur cette célébration polémique, Jordi Alba n'a pas caché son incompréhension envers les supporters du Barça.

« Ils doivent aussi me respecter »