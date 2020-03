Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâche rien pour la prolongation de Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone ne compterait pas laisser partir Lionel Messi malgré les rumeurs de départ étalées dans la presse ces dernières semaines. Et selon Josep Maria Bartomeu, l’Argentin devrait raccrocher les crampons au Camp Nou.

Lionel Messi (32 ans) est contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021 et dispose même d’une clause dans son bail avec le Barça qui lui permet de quitter le club blaugrana une fois la saison en cours terminée. Et La Pulga serait agacée des polémiques entourant le FC Barcelone ces derniers temps, de quoi le pousser à partir à l’intersaison alors que Manchester City, la Juventus et les Newell’s Old Boys seraient sur les rangs ? Pour Josep Maria Bartomeu ce ne serait pas d'actualité. Lionel Messi devrait rester au Barça et même y finir sa carrière.

« Lionel Messi va poursuivre son aventure au FC Barcelone et y prendre sa retraite »