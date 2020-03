Foot - Mercato - PSG

Coronavirus : Des conséquences pour le mercato du PSG ?

Publié le 17 mars 2020 à 13h45 par La rédaction

Après la période de flou qui règne depuis la suspension de toutes les compétitions, doit-on s’attendre à des changements dans la stratégie du PSG vis-à-vis du prochain mercato estival ? Éléments de réponse.

La crise sanitaire que traverse actuellement le monde ayant entraîné l’arrêt de toutes les compétitions sportives, le mercato est logiquement entré dans une période de flou. Pour autant, les clubs restent fatalement en réflexion pour préparer l’avenir. Quelles conséquences ce flou a-t-il sur les réflexions stratégiques du Paris Saint-Germain ? Analyse.

Deux plans en fonction de la C1

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’une grande partie de la stratégie mercato de Leonardo dépend du parcours de l’équipe en Ligue des champions. De ce que l’on peut décoder de son attitude ces derniers mois, le manager brésilien semble privilégier de garder son duo Neymar-Mbappé. Pour cela, il compte profiter des intentions plus favorables de l’attaquant brésilien pour le faire rester, voire le prolonger, avec l’idée ensuite d’en faire un argument pour convaincre Mbappé de prolonger également. Mais ce plan ne tient qu’à une chose : il faudra que le PSG fasse un grand parcours en C1 quand elle reprendra, afin de transformer l’essai avec Neymar. La compétition étant en stand-by, Paris doit donc garder sous le coude les deux scénarios. Un optimiste, avec une grande Ligue des champions, la prolongation de Neymar dans l’espoir d’obtenir celle de Mbappé (dont il apparaît quasi certain qu’il ne sera pas vendu l’été prochain). Il implique un recrutement plus minimal par ailleurs, axé sur les besoins impérieux : un avant-centre (Icardi ou un autre) et un défenseur central (le défenseur de Naples Koulibaly est la priorité sportive, mais son coût paraît exorbitant pour le PSG, à moins que Paris table sur une opération d’échange, avec Icardi si l’option d’achat est levée auprès de l’Inter ou avec un autre joueur). Si un recrutement derrière s’avère trop cher, le club peut aussi se résoudre à prolonger Thiago Silva à la baisse. Il existe un deuxième scénario, pessimiste, avec une élimination rapide en Ligue des champions. Alors Paris sera probablement contraint de vendre Neymar cet été, et – sauf renversement - Mbappé en juin 2021. Dans ces conditions, Paris va recruter un attaquant XXL en fin de saison, voire un avant-centre si Icardi n’est pas conservé. Avec le produit de la vente de Neymar (pour qui Paris demandera autour de 180 millions d’euros) et les économies sur le salaire (35 millions d’euros net par an), le club sera plus ambitieux sur d’autres postes, le dossier Koulibaly sera alors activé, tout comme celui d’un numéro six de niveau mondial (Pogba ?).