Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Neymar !

Publié le 17 mars 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 17 mars 2020 à 8h18

Alors que le FC Barcelone comptait utiliser le règlement de la FIFA pour recruter Neymar en évitant des négociations tendues avec le PSG, la direction du club blaugrana aurait revu ses plans.

Au cœur de toutes les spéculations l'été dernier au sujet de son avenir, Neymar avait tout fait pour rejoindre le FC Barcelone, deux ans après son départ retentissant. Toutefois, le PSG s'était montré ferme dans les discussions et ne comptait pas lâcher sa star dans n'importe quelles conditions. Résultat, malgré plusieurs propositions du Barça, le club parisien aurait été inflexible jusqu'au bout, poussant les Catalans à utiliser une nouvelle stratégie pour recruter le Brésilien l'été prochain.

Le Barça finalement prêt à négocier avec le PSG ?