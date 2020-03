Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prend les choses en main pour Dembélé !

Publié le 17 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Lassé des problèmes physiques d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait pris la décision de se séparer du champion du monde tricolore après ses trois saisons irrégulières en Catalogne.

Arrivé en 2017 pour combler le vide laissé par Neymar et son départ au PSG, Ousmane Dembélé a connu des débuts mitigés et freinés par des blessures. Après son sacre à la Coupe du monde avec l’Équipe de France en 2018, l’ailier du FC Barcelone démarrait bien la saison avec les Blaugrana s’illustrant d’ailleurs en Ligue des champions avec un but mémorable face à Tottenham en phase de poules. Mais les blessures se sont empilées et son crédit a été considérablement entamé, jusqu’au point de le vendre cet été ?

Dembélé amené à aller voir ailleurs ?