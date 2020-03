Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros coup pour Villas-Boas avec Batshuayi ?

Publié le 17 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

S’intéressant au profil de Michy Batshuayi en marge du mercato estival, l’OM recevrait le feu vert de Chelsea pour un transfert du Belge à l’intersaison.

Début mars, Le Soir lâchait une bombe en évoquant une éventuelle arrivée de Michy Batshuayi à l’OM cet été, soit quatre ans après son départ pour les Blues . L’international belge n’est jamais parvenu à s’imposer à Stamford Bridge et a d’ailleurs effectué quelques prêts à l’étranger et à Crystal Palace avant de revenir à Chelsea pour occuper un rôle de doublure. L’OM semblerait intéressé par un retour de son ancien attaquant, et disposerait d’ailleurs d’une opportunité.

Chelsea ne voudrait plus de Batshuayi