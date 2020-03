Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas recevrait le feu vert pour Batshuayi !

Publié le 16 mars 2020 à 18h30 par Th.B.

Alors qu’il n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League avec Chelsea cette saison, Michy Batshuayi ne serait plus le bienvenu chez les Blues qui prévoiraient de lui trouver un acheteur lors du mercato.

Et si l’OM parvenait à rapatrier Michy Batshuayi à l’occasion de la prochaine session des transferts ? Ce serait une hypothèse susceptible de se réaliser. Le Soir révélait dernièrement que l’OM serait intéressé à l’idée de faire revenir l’international belge au Vélodrome, lui qui peine à se faire une place à Chelsea cette saison. En atteste son bilan en Premier League, 16 apparitions pour une titularisation. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Blues , Batshuayi pourrait débarquer à l’OM pour un prix abordable. D’autant plus que Chelsea ne semblerait pas contre son départ.

Chelsea compterait vendre Batshuayi cet été !