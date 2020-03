Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joyau qui va passer sous le nez de Villas-Boas…

L’OM ne pourra pas voir éclore son diamant de 17 ans, Isaac Lihadji. Un vrai regret pour André Villas-Boas, qui aurait pu le faire monter très haut.

C’est désormais une certitude : l’avenir de la pépite marseillaise Isaac Lihadji va s’écrire loin de l’OM. Le jeune ailier de 17 ans a d’ores et déjà refusé un contrat du côté de Marseille, et plusieurs clubs se sont jetés sur l’occasion. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le LOSC tire la corde dans ce dossier, et le clan du Marseillais privilégie cette piste.

Une déception pour Villas-Boas

Considéré comme l’un des plus gros talents issus du centre de formation Marseillais, Lihadji aurait pu être une très bonne solution offensive pour André Villas-Boas, à l’instar de Florian Thauvin ou Nemanja Radonjic. Gaucher évoluant à droite, Lihadji a un profil tout à fait intéressant pour toute attaque de Ligue 1. Le coach portugais de l’OM pourra nourrir bien des regrets alors qu’il aurait pu mener Lihadji au plus haut niveau sous les couleurs marseillaises, comme il a pu le faire avec Gareth Bale en 2012-2013, lors de son passage à Tottenham, où le Gallois avait été élu meilleur joueur de l’année et meilleur jeune de l’année en Premier League. De son côté, le LOSC réaliserait encore une très bonne affaire, à l’instar de celle réalisée en 2018 avec l’arrivée de Jonathan Bamba, lui aussi gratuitement, en provenance de l’ASSE. Aujourd’hui, les Stéphanois s’en mordent les doigts… Bientôt le tour de l’OM ?