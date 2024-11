PSG : Transfert à 20M€, un gros problème est noté

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, le PSG avait jeté son dévolu sur Lucas Beraldo. Le jeune défenseur central brésilien, recruté contre 20M€, a rapidement été lancé dans le grand bain par Luis Enrique, qui lui a octroyé de nombreuses minutes. Mais si avec ballon, le numéro 35 se démarque, certaines lacunes défensives sont encore trop visibles chez le joueur de 20 ans.

Porté par un nouveau projet, le PSG n’hésite pas à miser sur la jeunesse. Cette nouvelle doctrine a notamment été plus que réelle en janvier dernier, lorsque le club parisien a bouclé une double opération au Brésil. En effet, au cours du mercato hivernal de la saison précédente, Paris a signé Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo.

Beraldo utile à la relance...

Si le premier n’a rejoint le PSG que cet été et a été envoyé en prêt dans la foulée du côté du Stade de Reims, le second lui, a bel et bien intégré l’effectif de Luis Enrique. Auteur de prestations prometteuses depuis son arrivée, Lucas Beraldo a prouvé qu’il détenait de très belles capacités à la relance, affichant un profil de défenseur très élégant balle au pied.

...Mais doit progresser dans le duel

Néanmoins, et comme le souligne l’Equipe ce jeudi matin, le défenseur central brésilien dispose encore de grosses lacunes défensives, accentuées lorsque ce dernier évolue dans le couloir gauche. Certaines prestations en Ligue des Champions la saison passée ont par ailleurs renforcé cette impression du côté du PSG...