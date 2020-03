Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait déjà identifié son prochain coup !

Publié le 17 mars 2020 à 5h15 par A.M.

Dans les prochains mois, le recrutement d'un défenseur central sera l'une des priorités du FC Barcelone. Et dans cette optique, Luiz Felipe serait l'une des principales pistes d'Eric Abidal.

L'été prochain, le FC Barcelone aura l'intention de se renforcer de manière importante. Plusieurs secteurs de jeu seront visés et le recrutement d'un avant-centre fait clairement partie des priorités du club blaugrana . Mais ce n'est pas tout, puisque l'arrivée d'un nouveau défenseur central est également souhaitable. Et pour cause, Quique Setién ne dispose à ce jour que de trois joueurs à ce poste, à savoir Clément Lenglet, Gerard Piqué et Samuel Umtiti.

Le Barça vise Luiz Felipe