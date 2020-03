Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 16 mars 2020 à 20h30 par B.C.

Forfait pour le reste de la saison, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato estival. Le club catalan aurait en effet perdu patience en ce qui concerne le Français.

Absent pour environ six mois, Ousmane Dembélé n'a aucune chance de retrouver les terrains d'ici la fin de la saison malgré l'épidémie de coronavirus. Le Français devra donc attendre la reprise pour retrouver les terrains, mais reste à savoir avec quel club. En effet, le FC Barcelone ne semblait pas contre son départ l'été dernier et pourrait de nouveau pousser son joueur vers la sortie cet été. Cependant, l'entourage d'Ousmane Dembélé a récemment annoncé la couleur concernant son avenir : « Il n’y a aucune chance qu’il parte l’été prochain. Ousmane va bien récupérer pour être prêt à la reprise du championnat ». Mais au Barça, on verrait les choses autrement...

Le Barça prêt à tout pour se séparer de Dembélé ?