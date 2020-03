Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message clair du clan Dembélé sur son avenir !

Publié le 3 mars 2020 à 20h30 par T.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé doit faire avec une nouvelle grosse blessure, le joueur du FC Barcelone est toujours décidé à connaitre la gloire sous la tunique blaugrana.

Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé a plus souvent été à l’infirmerie que sur le terrain. Ayant rarement eu l’occasion de montrer l’étendue de son talent, le Français fait énormément parler pour sa fragilité physique. Il faudra d’ailleurs attendre 6 mois avant le revoir sur le terrain. Touché à la cuisse, Dembélé s’est fait opérer et devra observer une longue période de convalescence. De quoi ternir un peu plus son expérience en Catalogne. Et alors que certains estiment que ces blessures pousseraient le champion du monde vers la sortie, cela ne serait clairement pas l’envie du principal intéressé.

Dembélé est « déterminé » !