Mercato - PSG : Le Barça attendrait un geste fort de Neymar !

Publié le 16 mars 2020 à 22h45 par B.C.

Alors que le FC Barcelone aurait toujours des vues sur Neymar, le club catalan attendrait un signe du Brésilien avant de lancer une offensive.

L'été dernier, Neymar a fait tout son possible pour retourner au FC Barcelone, sans succès. En effet, le PSG n'a pas souhaité brader sa star, de quoi rendre le mercato estival très mouvementé. Et ce feuilleton pourrait bien connaître une deuxième saison. Sous contrat jusqu'en 2022, Neymar n'aurait pas forcément l'intention de prolonger avec le PSG, et le Barça continuerait de suivre attentivement sa situation. Le club culé n'exclurait donc pas une nouvelle offensive pour le Brésilien, mais pas à n'importe quelle condition.

Le Barça attendra un geste de Neymar avant de bouger