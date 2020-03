Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger en moins pour Bartomeu pour l’après-Suarez ?

Publié le 17 mars 2020 à 0h00 par Th.B.

Bien que Chelsea se serait montré en coulisse ouvert à l’idée d’accueillir Timo Werner, les Blues auraient revu leur position et se seraient retirés de la course à la signature de l’Allemand pisté par le FC Barcelone notamment.

À tout juste 24 ans, Timo Werner est déjà un joueur de renommée en Bundesliga et en Allemagne ayant déjà participé à une Coupe du monde avec la Mannschaft en 2018. L’attaquant du Red Bull Leipzig ne devrait cependant pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023 avec le quart de finaliste de cette édition de Ligue des champions. En effet, le FC Barcelone se pencherait sur son dossier, travaillant sur la succession de Luis Suarez. Mais la concurrence serait féroce puisque la Juventus ou encore Liverpool seraient sur les rangs. Au milieu de cette bataille XXL, le Barça verrait un prétendant se retirer de la course à la signature de Werner.

Chelsea plus dans le coup pour Werner à cause de Liverpool ?