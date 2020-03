Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cristiano Ronaldo pourrait jouer un sale tour au Barça !

Publié le 15 mars 2020 à 20h30 par A.D.

La Juventus voudrait plus que jamais contrarier le FC Barcelone pour Timo Werner. Les Bianconeri souhaiteraient faire du buteur du RB Leipzig un complément de Cristiano Ronaldo.

On devrait assister à un véritable bras de fer entre le Barça et la Juventus pour Timo Werner. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du RB Leipzig, l'attaquant de 24 ans aurait séduit le FC Barcelone. Toutefois, le club blaugrana devrait se frotter à la Juve sur ce dossier. D'après les dernières indiscrétions de Luca Momblano, les Bianconeri seraient de plus en plus déterminés à recruter Timo Werner. À en croire le journaliste de Telelombardia , les têtes pensantes turinoises seraient prêtes à frapper très fort pour s'attacher les services de l'international allemand. Et Cristiano Ronaldo n'y serait pas pour rien.

Timo Werner pour soutenir Ronaldo à la Juve ?