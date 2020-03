Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux grands clubs pour s'arracher la signature d'Umtiti ?

Publié le 17 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Les dirigeants du FC Barcelone auraient décidé de placer Samuel Umtiti sur la liste des transferts. Le joueur français pourrait prendre la direction de l’Angleterre la saison prochaine.

Samuel Umtiti a de moins en moins de temps de jeu et ne rentrerait plus dans le projet du FC Barcelone. La faute à de nombreuses blessures aux genoux mais aussi aux choix des entraîneurs. Les dirigeants du Barça auraient décidé de s’en séparer et de nombreuses portes de sorties s’ouvriraient au défenseur central français. S’il on en croit ces informations, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais pourrait prendre la direction de l’Angleterre dès juin prochain.

Arsenal ou Manchester United ?