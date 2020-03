Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de tonnerre pour l'avenir de Samuel Umtiti ?

Publié le 17 mars 2020 à 12h30 par La rédaction

Avec seulement 16 apparitions cette saison au FC Barcelone, Samuel Umtiti semble de moins en moins rentrer dans le projet du club. La direction blaugrana aurait fait son choix quant à son avenir !

Entre les blessures et les choix de Quique Setién, Samuel Umtiti connait une saison compliquée au FC Barcelone. Plus globalement, le défenseur central français semble perdre peu à peu la confiance des entraîneurs barcelonais puisqu’après des saisons complètes dans le club catalan, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a de moins en moins de temps de jeu sur les deux dernières années. Et son avenir au FC Barcelone semble clairement s'assombrir...

Umtiti sur la liste des transferts ?