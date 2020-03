Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi continue son forcing pour Neymar !

Publié le 17 mars 2020 à 10h15 par A.M.

Bien décidé à revenir à la charge pour Neymar, le FC Barcelone compterait sur l'aide de Lionel Messi, toujours aussi convaincu par la nécessité de rapatrier le Brésilien.

Alors que la direction du FC Barcelone n'a pas oublié Neymar et compte bien revenir à la charge, le vestiaire blaugrana se mobilise aussi pour le retour de la star brésilienne, trois ans après son départ. En effet, en quête de renforts offensifs dans les prochains mois, le Barça compte revenir à la charge, un an après avoir échoué à rapatrier le numéro 10 de la Seleçao . Et pour cela, la direction catalane peut compter sur le soutien de ses cadres.

Messi pousse toujours pour le retour de Neymar