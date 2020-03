Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet pour Thomas Meunier ?

Publié le 17 mars 2020 à 7h45 par Th.B.

La Juventus et le Borussia Dortmund apprécieraient le profil de Thomas Meunier qui devrait quitter le PSG libre de tout contrat à l’intersaison. Et le BvB serait bien placé pour rafler la mise.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé lundi après-midi en exclusivité, il est très peu probable que Thomas Meunier reste au PSG, n’ayant pas trouvé de terrain d’entente avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Après quatre saisons passées au PSG, dans quel club l’international belge va-t-il rebondir cet été ? Le Borussia Dortmund serait sur les rangs, au même titre que la Juventus.

Le Borussia et la Juventus au coude à coude pour Meunier ?