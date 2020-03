Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Pas de prolongation pour Meunier ?

Publié le 16 mars 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier pourrait ne pas prolonger malgré une offre de la part de ses dirigeants. Explication.

Le dossier Meunier fait partie des feuilletons du PSG. Démarrées sous l’ère Antero Henrique, les discussions entre les représentants du défenseur belge et les dirigeants parisiens ont repris au moment où Leonardo est revenu aux affaires, l'été dernier. Et depuis des mois, les différentes parties tentent de trouver un accord pour permettre à Meunier de prolonger son bail qui se termine au mois de juin prochain.

Très peu probable que Meunier reste