Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier va bien jouer un sale tour à Villas-Boas !

Publié le 17 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le départ d'Isaac Lihadji, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel à l'OM, semble acté, les discussions sont très avancées avec le LOSC. Les Lillois pourraient donc rafler la mise.

Depuis le rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, la direction phocéenne n'a jamais caché sa volonté de développer le formation marseillaise qui était loin d'être la meilleure en France. Dans cette optique, André Villas-Boas s'appuie sur plusieurs joueurs formés à l'OM à l'image de Boubacar Kamara ou encore Maxime Lopez, mais également sur des plus jeunes comme Marley Aké et Lucas Perrin. Cependant, le club phocéen va subir une terrible déconvenue avec l'un de ses plus grands talents : Isaac Lihadji.

Lihadji se rapproche du LOSC

En effet, le jeune ailier de 17 ans formé à l'OM n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel et semble promis au départ. Dans ce contexte, André Villas-Boas a décidé de se priver d'Isaac Lihadji qui est libre de négocier avec le club de son choix. Et l'entourage du joueur ne manque pas de le faire. Plusieurs clubs se sont ainsi positionnés, mais comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, c'est bien le LOSC qui devrait rafler la mise. Les discussions sont très avancées entre les deux parties, et les Lillois s'apprêtent donc à réaliser un très joli coup.