Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Tout proche d’une signature qui vaut de l’or !

Publié le 16 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Comme révélé par le 10sport.com, le LOSC serait proche de signer Isaac Lihadji, la petite pépite de l’OM. Un joueur que les Dogues pourraient revendre à prix d’or.

Le feuilleton Lihadji continue. Après avoir refusé de signer un contrat avec l’OM, la petite pépite de 17 ans a attiré tous les regards sur lui. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, mais c’est le LOSC qui tire la corde dans ce dossier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , les Dogues seraient en très bon contact avec le jeune marseillais, et le clan Lihadji serait séduit par le projet Lillois.

Un nouveau Jonathan Bamba ?

Et en cas de signature, le LOSC réaliserait un deuxième très beau coup de ce genre sur le mercato. En effet, à l’été 2018, un certain Jonathan Bamba était libre, après avoir refusé de prolonger du côté de l’ASSE. Sautant sur l’occasion, le LOSC s’était empressé de faire signer le jeune ailier, pour zéro. Résultat : la valeur du joueur a été plus que triplée depuis son transfert au LOSC, passant de 8 millions d’euros à environ 30 aujourd’hui. Avec l’arrivée de Lihadji, le LOSC pourrait encore une fois permettre au joueur de faire grimper sa côte et sa valeur marchande, et ainsi réaliser une très belle plus-value dans quelques années. N’en déplaise aux Marseillais…