Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba n'en démordrait pas pour son avenir...

Publié le 16 mars 2020 à 11h15 par A.D.

Ole Gunnar Solskjaer aurait décidé d'activer l'option pour prolonger d'une année le contrat de Paul Pogba. Malgré tout, le milieu de terrain de Manchester United serait déterminé à faire ses valises l'été prochain.

Paul Pogba voudrait plus que jamais quitter Manchester United. Alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus pourraient se jeter sur La Pioche l'été prochain, Ole Gunnar Solskjaer a fait passer un message clair il y a quelques jours : « Paul est notre joueur. Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l'option d'un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [la saison prochaine], oui » . Selon les informations de Calciomercato.com , cette sortie voudrait dire que le technicien des Red Devils a l'intention d'activer l'option lui permettant d'étendre le bail de Paul Pogba d'une année, soit jusqu'en juin 2022. Alors que cette prolongation pourrait placer Ole Gunnar Solskjaer en position de force lors du prochain mercato, le champion du monde français camperait sur ses positions.

Paul Pogba voudrait partir à tout prix