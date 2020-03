Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ristourne pour le transfert de Neymar ?

Publié le 16 mars 2020 à 10h30 par La rédaction

Si le PSG réclamait au moins 200 millions d’euros l’été dernier, pour le transfert de Neymar, il semble que les Parisiens soient moins gourmands à présent.

La donne semble avoir changée à Paris. Acheté 222 millions d’euros à l’été 2017 au FC Barcelone, Neymar n’a jamais caché son envie de retourner chez les Blaugranas . L’été dernier, le PSG demandait 200 millions d’euros pour sa star. Désormais, à deux ans de la fin du contrat du Brésilien, Neymar vaut (un peu) moins cher. Et Leonardo pourrait décider de se séparer de son attaquant vedette, avant que sa valeur marchande ne descende trop.

150 millions d’euros pour Neymar ?

Aussi, la direction parisienne aurait fixé le prix de sa star à 150 millions d’euros. Désormais âgé de 28 ans, Neymar continue de régaler sur la pelouse, seulement les prix pour des joueurs de plus de 25 ans baissent progressivement, les clubs étant toujours à la recherche de nouveaux diamants à polir. De plus, avec le fair-play financier qui a déjà réussi à avoir Manchester City (qui, on le rappelle, est exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons), le PSG se voit dans l’obligation de réaliser une grosse vente, alors que les autres départs prévus l’été prochain sont surtout en fin de contrat (et donc des départs gratuits), surtout lorsque l’on connaît les noms qui circulent pour le prochain mercato (Koulibaly, Tonali, Dybala, Pjanic…).