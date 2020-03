Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié dans le dossier Pogba ?

Publié le 16 mars 2020 à 10h15 par A.D.

Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, aurait l'intention d'activer l'option lui permettant de prolonger d'une année le contrat de Paul Pogba. Ce qui pourrait le mettre en position de force face aux assauts du PSG, du Real Madrid ou encore de la Juventus.

Ole Gunnar Solskjaer n'aurait pas l'intention de faciliter la tâche de Paul Pogba. Comme il l'a clairement laissé entendre l'été dernier, le milieu de terrain français voudrait quitter Manchester United pour vivre de nouvelles aventures. Alors que le Real Madrid et la Juventus auraient souhaité l'accueillir l'été dernier, la direction des Red Devils aurait bloqué son départ. Malgré leur échec respectif, La Maison-Blanche et La Vieille Dame seraient prêts à retenter leur chance. Et ils seraient désormais en concurrence avec le PSG de Leonardo. Toutefois, à en croire Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba devrait toujours défendre les couleurs mancuniennes la saison prochaine : « Paul est notre joueur. Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l'option d'un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [la saison prochaine], oui » , a lâché le coach de Manchester United il y a quelques jours.

Solskjaer bientôt en position de force pour le mercato ?