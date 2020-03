Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui pourrait aider Leonardo dans le dossier Pogba !

Publié le 15 mars 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par Paul Pogba, le Français aurait très peu de chance de rester à Manchester United si le club anglais ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Désireux de quitter Manchester United l'été dernier, Paul Pogba n'aurait pas changé d'avis concernant son avenir. L'international français souhaiterait changer d'air et ne manquerait pas de prétendants. En effet, le Real Madrid, la Juventus et le PSG surveilleraient attentivement la situation du milieu de terrain. Il y a quelques jours, The Independent expliquait notamment que Leonardo pourrait se laisser tenter par le recrutement de Paul Pogba afin de renforcer l'équipe parisienne, mais également pour profiter de l'attrait marketing du Français.

Le départ de Pogba inévitable sans Ligue des Champions ?