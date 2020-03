Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Fekir aurait lâché un indice sur son avenir à ses proches !

Publié le 16 mars 2020 à 7h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Nabil Fekir ne cacherait pas à son entourage sa joie d’évoluer au sein du Real Betis.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir s’est bien adapté à la Liga. L’international français est en effet l’auteur d’excellentes performances avec le Real Betis en ayant inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 22 rencontres de championnat disputées. Le joueur de 26 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Verdiblancos et a en plus réalisé de grands matchs face aux grandes écuries, et notamment face au Real Madrid (victoire 2-1 des Andalous). Nabil Fekir aurait ainsi attiré le regard du club madrilène sur lui, mais pour l’heure, il est loin d’être certain que l’ancien lyonnais ait l’intention de s’en aller du Real Betis.

Nabil Fekir se sentirait épanoui au Real Betis