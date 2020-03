Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à une concurrence XXL pour Nabil Fekir !

Publié le 15 mars 2020 à 23h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Nabil Fekir ferait l’objet d’un intérêt prononcé de la part de nombreuses écuries européennes et particulièrement de Premier League.

Arrivé il y a moins d’un an au Real Betis, Nabil Fekir est parvenu à vite s’acclimater à la Liga. L’international français est en effet l’auteur d’une bonne saison en dépit de la 12e place des Verdiblancos au classement, avec 7 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en ayant pris part à 22 rencontres de championnat. Auteur d’excellentes prestations lors des grands matchs, c’est tout naturellement que Nabil Fekir serait parvenu à attirer le regard du Real Madrid sur lui, qui en aurait fait l’un de ses objectifs pour le prochain mercato estival. Toutefois, il se pourrait que les Merengue aient de la concurrence dans la course à la signature de l’ancien joueur de l’OL.

Quatre cadors de Premier League suivraient Fekir !