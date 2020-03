Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bien craqué pour Nabil Fekir !

Publié le 15 mars 2020 à 20h00 par H.G.

Auteur d’une très bonne première saison en Liga avec le Real Betis, Nabil Fekir aurait attiré le regard du Real Madrid sur lui. Un intérêt qui se confirme un peu plus ce dimanche.

Arrivé au Real Betis l’été dernier en provenance de l’OL, Nabil Fekir réussit sa première saison en Liga. L’international français a en effet été l’auteur de 7 réalisations et a délivré 6 passes décisives en 22 rencontres de championnat disputées avec les Verdiblancos . Le joueur de 26 ans s’est imposé comme l’un des titulaires indiscutables de Rubi et s’est montré très performant lors des grands matchs disputés par le club andalou. De quoi donner à Nabil Fekir l’opportunité d’attirer les regards sur lui…

Le Real Madrid suivrait bien Nabil Fekir !