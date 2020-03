Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour Mauro Icardi !

Publié le 17 mars 2020 à 8h45 par A.C.

Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, pourrait voir l’un de ses principaux courtisans lui tourner le dos.

Ou jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? Il y a encore quelques mois, la plupart des observateurs le voyaient continuer au Paris Saint-Germain, via l’option d’achat présente dans contrat et fixée à 70M€. Désormais, un autre scénario semble se préciser pour l’Argentin. Leonardo aimerait en effet l’acquérir à l’Inter, avant de le vendre dans la foulée à la Juventus, dans une opération qui pourrait notamment concerner Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio.

Icardi... plan B de la Juventus ?