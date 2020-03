Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan bien ficelé du Barça après Neymar ?

Publié le 17 mars 2020 à 22h00 par J.-G.D.

À la recherche d’un attaquant de renom, le FC Barcelone se serait également mis en quête de plusieurs joueurs afin de rajeunir l’effectif.

Malgré la suspension de la Ligue des Champions et de la Liga, le FC Barcelone travaillerait en coulisses afin de bien préparer le mercato estival. Les Catalans étudieraient donc le possible retour de Neymar, en provenance du PSG, et l’éventuel transfert de Lautaro Martinez (Inter Milan). La star parisienne serait donc l’un des grands objectif du Barça sur le marché des transferts, à moins que le coronavirus plombe les plans de Josep Maria Bartomeu ou d'Eric Abidal. Et les deux dirigeants de Barcelone auraient une autre idée en tête.

Trois joueurs en plus de Neymar et Lautaro Martinez ?