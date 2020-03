Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux atouts de taille dans l’opération Lautaro Martinez ?

Publié le 17 mars 2020 à 13h30 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait utiliser deux de ses joueurs afin de faire pencher la balance de son côté, dans le dossier Lautaro Martinez.

C’est un secret de Polichinelle. Lionel Messi souhaite attirer Lautaro Martinez auFC Barcelone à la fin de la saison. Il a d’ailleurs déjà commencé l’opération séduction pour l’attaquant de l’Inter lors de récentes interviews, tout comme son coéquipier Luis Suarez. Les dirigeants barcelonais étudieraient ainsi la possibilité de monter une opération d’un montant total de 150M€, qui pourrait comprendre l’échange d’un ou plusieurs joueurs.

L’Inter aimerait récupérer Arthur ou Vidal dans le deal