Mercato - Barcelone : Vidal pourrait faire les affaires de Bartomeu avec cette priorité estivale !

Publié le 16 mars 2020 à 23h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez l’une de ses priorités du mercato estival avec Neymar. Et pour parvenir à ses fins avec l’attaquant de l’Inter, le Barça pourrait se servir d’Arturo Vidal.

Et si Arturo Vidal débloquait le dossier Lautaro Martinez ? Dans le cadre de l’annuelle session estivale des transferts, le FC Barcelone songerait à enrôler Lautaro Martinez pour suppléer Luis Suarez dans un premier temps avant de succéder à terme à El Pistolero à la pointe de l’attaque blaugrana. L’option Martinez aurait d’ailleurs été validée par Lionel Messi en interne, mais est plutôt onéreuse. Disposant d’une clause libératoire fixée à 111M€, Lautaro Martinez ne serait donc pas certain de débarquer en Catalogne, le Barça étant confronté à des difficultés financières. Pour mener à bien cette opération, le FC Barcelone pourrait compter sur Arturo Vidal.

Lautaro Martinez au Barça, grâce à Arturo Vidal ?