Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lautaro Martinez totalement relancé ?

Publié le 16 mars 2020 à 21h00 par D.M.

Le FC Barcelone ferait actuellement le forcing pour recruter Lautaro Martinez. Mais Chelsea et Manchester City seraient également intéressés et l’un de ces deux clubs auraient formulé une offre XXL.

A la recherche d’un attaquant, le FC Barcelone serait déterminé à s'offrir Lautaro Martinez. Performant sous le maillot de l’Inter, l’attaquant argentin dispose d’une clause libératoire fixée à 111M €. Mais il en faut plus pour décourager le FC Barcelone qui verrait en Lautaro Martinez « sa future star ». Sport a annoncé ce dimanche que le club catalan aurait même lancé « des mouvements décisifs » afin de parvenir le plus rapidement possible à un accord. Mais certaines formations de Premier League pourraient jouer les trouble-fête sur ce dossier.

Un club anglais serait passé à l’attaque pour Lautaro Martinez