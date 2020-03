Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé à l’action pour Lautaro Martinez !

Publié le 15 mars 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que Lautaro Martinez est annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreuses semaines, le club catalan s'activerait pour arracher la signature de l’attaquant argentin.

Le FC Barcelone aurait fixé comme grand objectif du prochain mercato estival de recruter un nouvel attaquant. Et après avoir tenté de récupérer Neymar tout au long de la dernière fenêtre des transferts estivale, le club catalan aurait décidé de passer à l’action pour arracher Lautaro Martinez à l’Inter. Le joueur de 22 ans serait ainsi amené à prendre la succession de Luis Suarez qui, à 33 ans, se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le Barça n’aurait pas l’intention de perdre du temps dans la course à la signature de Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez pourrait bientôt prendre une décision !