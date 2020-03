Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait plomber un énorme dossier du FC Barcelone !

Publié le 16 mars 2020 à 14h45 par D.M.

Le PSG n’aurait, pour l’instant, montré aucun intérêt pour Lautaro Martinez. Mais le FC Barcelone s’attend pourtant à une offensive de dernière minute de la part du club parisien.

Lautaro Martinez pourrait quitter l’Italie à l’intersaison. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter, l’attaquant argentin pourrait changer d’air à la fin de la saison, d’autant plus que le FC Barcelone lui ferait les yeux doux. En effet, le club catalan se serait mis à la recherche d’un attaquant capable de prendre la succession de Luis Suarez et aurait fait de Lautaro Martinez son objectif principal pour le prochain mercato estival. Certains clubs de Premier League à l’instar de Chelsea ou de Manchester City auraient également exprimé leur intérêt pour l'attaquant de l'Inter. Mais quid du PSG ?

Le Barça s’attend à ce que le PSG fasse irruption dans le dossier Lautaro Martinez