Mercato - PSG : Le FC Barcelone rêve toujours d'un retour de Neymar !

Publié le 17 mars 2020 à 13h15 par A.M.

Dans les prochains mois, le FC Barcelone devrait revenir à la charge pour Neymar un an après s'être heurté au refus du PSG. Et pour cause, le Barça a toujours besoin du Brésilien.

Un an après avoir tenté de rapatrier Neymar, qui voulait quitter le PSG, le FC Barcelone devrait bel et bien revenir à la charge dans les prochaines semaines. Le club blaugrana ferait effectivement du retour du Brésilien une priorité pour l'été prochain. Dans cette optique, le Barça compte bien négocier avec le PSG en tentant une nouvelle fois d'inclure des joueurs dans la transaction.

Le Barça compte sur Neymar la saison prochaine